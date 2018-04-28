Angers - Marsilya maçı istatistikleri

Angers ve Marsilya, 29 Nisan 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 37 puanlı Angers 14. sırada bulunuyor, Marsilya 69 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Angers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Marsilya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 147. İddaa'da Angers kazanır 3.60, berabere biter 3.30, Marsilya kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Angers son hafta oynanan Lyon maçında 2-0 yenildi.

Marsilya ise Bastia maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Angers, 22 gol attı ve 25 gol yedi.

Marsilya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Marsilya, 32 gol atarken 24 gol yedi.