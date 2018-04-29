Angers - Marsilya maçı istatistikleri

Angers ve Marsilya, 29 Nisan 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Angers 37 puanla 14. sırada, Marsilya 69 puanla 4. sırada bulunuyor. Angers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Marsilya, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 147 kodlu maçı oynayanlar; Angers galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Marsilya galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Angers son haftadaki Lyon müsabasında 2-0 yenildi.

Marsilya ise Bastia maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Angers, 22 gol attı ve 25 gol yedi.

Marsilya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Marsilya, deplasmanda 32 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.