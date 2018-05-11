Angers - Nantes maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Nantes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Angers 41 puanla 14. sırada, Nantes 46 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Angers, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Nantes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 353. İddaa'da Angers kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Nantes kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Angers son hafta oynanan Lyon maçında 2-0 yenildi.

Nantes ise Montpellier karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Angers, evinde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 26 gol yedi.

Nantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Nantes, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.