Anglofonlar bağımsızlık ilan etti, sekiz kişi hayatını kaybetti

Ülkenin İngilizce konuşulan bölgesinde yasak olmasına rağmen dün gerçekleştirilen gösterilerde sekiz kişinin öldüğü duyuruldu.
Söz konusu bölgenin bağımsızlığını isteyen protestoculara askeri birliklerin müdahale ettiği, çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Güneybatı Bölge Valisi Bernard Okalia Bilia, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin Atlas Okyanusu ve Nijerya'ya yakın deniz ve kara sınırlarının 2 Ekim'e kadar dışarıya tamamen kapatıldığını söylemişti.
Bilia, ülkenin Nijerya sınırındaki İngilizce konuşulan bölgesinde aktivistlerin 1 Ekim'de düzenlemeyi planladıkları gösterileri önlemek amacıyla böyle bir tedbir aldıklarını belirtmişti.
BAMENDA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ
Şehir içinde motosiklet taksilerin kullanımı ve şehirler arası yolcu taşımacılığının kısa süreyle yasaklandığına dikkati çeken Bilia, bölgedeki barların ve gece kulüplerinin de geçici süreyle kapalı olacağını aktarmıştı.
Ayrıca bu bölgelerde halka açık yerlerde dörtten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını belirten Bilia, ülkenin batısındaki Bamenda'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
Kamerun hükümeti bir süre önce, İngilizce konuşan bölgenin Frankofon (Fransızca konuşan) bölgeye dahil edilmesinin 56'ncı yılı dolayısıyla yapılacak gösterileri engellemek için bölgeye 5 bine yakın asker göndermişti.
Doğusunda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatısında ve güneyinde Kongo, Gabon ve Ekvator Ginesi, kuzeydoğusunda Çad, kuzeybatısında Nijerya, batısında Atlas Okyanusu bulunan Kamerun, Ocak 1960'ta Fransız ve İngiliz mandasından kurtularak bağımsızlığını ilan etti.
İngiliz sömürgesinde kalmış topraklar 1961'e kadar federal yapı şeklindeydi. 1961'den sonra Fransız ve İngiliz Kamerun bölgelerinin birleşmesiyle Kamerun Cumhuriyeti kuruldu.
Anglofon bölgesindeki bazı avukatlar, devletin idari birimlerinde sadece Fransızcanın kullanılmasını gerekçe göstererek bölgede Ocak 2016'da protesto gösterileri düzenlemiş, kanunların bir nüshasının İngilizce yazılması talebinde bulunmuştu.
Marjinal bazı grup ve aktivistlerin de protesto gösterilerine katılmasıyla siyasi kriz tırmanmış, bölgenin federal hale getirilmesi istenmişti.
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