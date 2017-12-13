IHA'nın haberine göre Doç. Dr. A. Barış Akcan, ülkemizdeki perinatal ve neonatal bakım alanındaki olumlu gelişmelere paralel olarak yenidoğanların yaşam oranının yükseldiğini belirtti.

Barış Akcan, bebek izlem programının başarılı olabilmesi için en önemli hususlarının aileler ile yakın ilişki ve iş birliği kurmak, güven ortamı yaratmak, hastaneden taburculuk işleminin bebeğin tıbbi olarak, ailenin de eğitimsel, sosyal ve duygusal olarak hazır olduğunda yapılması ve sonrasında da uygun tıbbi izlem-destek ekibi ve planının olması olarak aktardı.

Bir yaşın altındaki bir bebekte tam otopsi, ölüm yeri incelemesi ve klinik öykünün değerlendirilmesiyle açıklanamayan ölümü "Ani Bebek Ölüm Sendromu - Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) olarak tanımlandığını ifade eden Barış Akcan, "Düşük doğum ağırlığı veya gestasyonel yaş en önemli risk faktörleridir. Diğerleri indirekt risk faktörleridir. Genellikle 2-6 ay arasında görülür. Kardiyorespiratuvar disfonksiyon, yüksek uyanma eşiği, apne varlığı SIDS için belirleyici olmadığından evde monitörizasyon genellikle SIDS'i önlememektedir. Sıklık sırt üstü yatma pozisyonu ile yarıya düşmüştür ve 1.2/1000- 0.7/1000 arasında değişir" şeklinde konuştu.

Akcan, ailelere SIDS-önlem önerileri olarak şu uyarılarda bulundu: "Bebeğinizi sırt üstü yatırın, yüzükoyun yatırmaktan kaçının. Babalar dahil gebelikte ve bebeğin odasında sigara içmeyin. Bebek çok sıcak-çok soğuk ortamda kalmasın. Yatağın alt ucuna yakın yerde, başını örtmeden, yalnızca göğsüne kadar örtün, örtüyü yatak altına sıkıştırın. Yastık ve yünlü yorganları 1 yaşından önce kullanmayın. Yatakta yumuşak oyuncaklar bırakmayın. Bebek giysileri üzerine çengelli iğne, nazar boncuğu gibi zarar verebilecek cisimler takmayın. İlk 6 ay geceleri sizinle aynı odada yatırın. Sigara, alkol veya ilaç kullanıyorsanız, çok yorgunsanız, aynı yatağı paylaşmayın, divanda birlikte uyumayın. Anne sütü ile hiç beslenmemiş bebeklerde SIDS riski beslenenlere göre fazladır. Anne sütü ile beslenme desteklenmelidir. Bebeğiniz iyi değilse hemen sağlık kuruluşuna başvurun."

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