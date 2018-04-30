Survivor 2018 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllüler takımında mücadele eden Anıl Berk Baki başarısı ve hırsı ile göz dolduruyor. Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler Anıl nereli? İşte Anıl Berk Baki'nin hayat hikayesi...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Hobi olarak uğraştığı Yelek sporunu ilerleyen zamanlarda profesyonel olarak yapmaya başlayan Baki, kendisini bu alanda iyice geliştirerek Milli sporculuğa kadar yükseldi.

Yelken sporu haricinde CrossFit eğitmenliği de yapan Baki, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden birisi.

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