Survivor 2018 tüm hızıyla ve heyecanı ile devam ederken Gönüllüler takımında mücadele eden Anıl Berk Baki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Anıl nerelidir? İşte Anıl Berk Baki'nin hayat hikayesi...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? SURVİVOR GÖNÜLLÜLER ANIL NERELİDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Hobi olarak uğraştığı Yelek sporunu ilerleyen zamanlarda profesyonel olarak yapmaya başlayan Baki, kendisini bu alanda iyice geliştirerek Milli sporculuğa kadar yükseldi.

Yelken sporu haricinde CrossFit eğitmenliği de yapan Baki, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden birisi.

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