Anıl Berk Baki, Survivor 2018'de başarısı ve azmi ile dikkatleri üzerinde toplayan isimlerden biri. Başarısı ile ön plana çıkan Anıl Berk Baki'nin hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte Anıl Berk Baki'ye dair merak edilen detaylar...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun olan Anıl Berk, 6 yaşında yelken sporuna başladı. Yelken sporu alanında kendini geliştirerek bu alanda milli sporculuğa kadar yükseldi.

Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını da yapan Anıl Berk, Crossfit ile de ilgilenip eğitmenlik yapıyor.

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