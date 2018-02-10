Anıl Berk Baki Survivor yarışmasında merak konusu olmuştu. Peki Anıl Berk Baki kimdir? Gönüllüler takımında yarışmacı olarak yer alan Anıl Berk Baki hakkında detaylar...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Hobi olarak uğraştığı Yelek sporunu ilerleyen zamanlarda profesyonel olarak yapmaya başlayan Baki, kendisini bu alanda iyice geliştirerek Milli sporculuğa kadar yükseldi.

Yelken sporu haricinde CrossFit eğitmenliği de yapan Baki, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden birisi.

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