Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla bir restoranda buluşan Anıl Tetik, kahve içip vakit geçirdi.

Yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden motosikletiyle ayrılan Anıl Tetik, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:



“Görüştüğüm birkaç dizi projesi var. Bunların bir tanesi romantik komedi, senaryosu çok güzel ama henüz imza atmadık. Konuşmak için çok erken, umarım olur."