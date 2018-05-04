Cadde'nin haberine göre, yalnız geldiği alışveriş merkezinde tura çıkan Tetik, “Birazdan menajerimle buluşacağım. O gelmeden kendime bir kaç bir şey aldım. Her şey yolunda. Netleşen bir şey yok, şimdilik tatilin keyfini çıkartıyorum” dedi.

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