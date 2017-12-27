Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan ' Bylock' açıklamasında "11.480 kişinin iradeleri dışında Bylock IP'lerine yönlendirildikleri belirtildi. Açıklamada söz konusu kullanıcıların, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirildikleri yönünde bulgular elde edildiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman, "Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

MAĞDURLARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, açıklamada, karartmayı yapan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma olduğu da kaydedildi. Mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Açıklama şu şekilde:

"ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özelliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunu kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur"

"FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDURMAK AMACIYLA YÖNLENDİRİLMİŞ"

"11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. "

"DİĞER DELİLLERE GÖRE SORUŞTURMA MAKAMLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR"

"Bağlantı tespitleri teknik yönendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları'na iletişmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Bylock sunucularına bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekir. "

BAŞSAVCI KOCAMAN: BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TELEP EDECEĞİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz."

"SORUMLUSU ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI"

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" diye konuştu.

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