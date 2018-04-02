Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda belediye başkan adaylığına ilişkin soruyu yanıtladı.

"Benim prensibimde aday olunmaz, aday gösterilir" diyen Tuna, "Aday gösterilme durumu olursa, bana verilen görevi ben sonuna kadar en güzel şekilde yapmaya gayret ederim. Ne iş olursa olsun. Şu anda bulunduğum şekil ve şartlarda ne görevim varsa hiç ölmeyecekmiş gibi ciddi anlamda işlerime sarılırım. Yarım saat sonra da ölecekmiş, ayrılacakmış gibi de hazır olurum. İleriye dönük şöyle olsun, böyle olsun gibi bir hesabım olmadı, olmaz da. Ayrıca siyasette matematik çalışmaz. Mühendis olduğum için siyasette hesap işinin çalışmadığını biliyorum, görüyorum, yaşıyorum. Birçok hesap yapanlar vardı, sonuçlarının ne olduğunu kendileri de, kamuoyu da gördü. Dolayısıyla bu işler hesap işi değil nasip işidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, partimizin yetkili kurulları nasıl bir görev verirse biz o görevi layıkıyla yerine getirmenin gayretinde oluruz. Bana afiş asma görevi verirlerse o görevi de yaparız. Bizim partideki ve siyasetteki anlayışımız budur." dedi.

"BİR TEKNİK ADAM OLARAK BANA UYMAZ"

Adaylığın istenmeyeceğini ifade eden Tuna, "Böyle bir şeyi isteyip istememenin bir anlamı da yok. Böyle anlamsız şeyler de bir teknik adam olarak bana uymaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı büyük bir onurdur. Bizim bu görevi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Adaylıkta hesap olmaz, doğru da değil. Hesap yapılırsa tutmaz. Hesabını, hesap gününe göre yaparsan Allah yardım eder. Allah yardım ederse de gerisi tamam. Başkasına gerek yok."

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