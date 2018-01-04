Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Tuna, 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam olmayacağını açıkladı. Tuna, Melih Gökçek ve Ankapark projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Tuna'nın açıklamaları:
(Gökçek'le görüşme) Kendisi ile görüştüm, görüşürüm de. Fikrini almak faydalı olur.
Ankapark projesi tamamlandığında Ankara'ya çok sayıda turist geleceği düşüncesi ile bu işler başlamış. Bu proje ile ilgili mahkeme kararları olmuş neticede bu proje tamamlanmak üzere, şu andaki durumu da yüzde 90'ların üzerinde bir tamamlanma oranı var. Görüşmeler oldu ama henüz el sıkma durumu yok.
"SU İNDİRİMİ PLANLIYORUZ"
İmkanlarımız geliştikçe merkez ilçelelerde su fiyatlarında bir indirimi planlıyoruz.
(Uluslararası Fuar Alanı) Geçen hafta Başbakan ile konuyu görüştük. Başbakanımız da oradaydı, heyete, 'hala yer konusu konuşuluyorsa burada bu fuar alanını yapmayı istemiyorsunuz demektir' dedim. Siz fuar yapmak istemiyorsanız bahanelerle böyle böyle bu iş sürer. Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğim, endişelerin ortadan kalktığını, ne takdir ediyorsanız diye kendilerine arz edeceğim. Ondan sonra da ne olacak göreceğiz.
7. CADDE İÇİN REFERANDUM
7. Cadde ile ilgili müsanip dedim, referandumun yapılması noktasında da "Siz referandumu yapın dedim. Biz de o karara uyarız dedim. Daha önce bir referandum olmuştu, hayır çıkmış, yapılsın, biz ona uyarız" dedim. Çankaya'da yaşayan vatandaş da benim vatandaşım. Başka bir partiye oy verdi diye ben ona düşman edebilir miyim? AK Parti'nin oyları niye yüzde 50'lere geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, popülizm yapmaması. Hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadı.
(İlhan Koman'a ait heykellerin çalınması) Hırsızlara ben mi müsaade etmişim de, yerine konulması için de ben müsaade edeceğim. Bunlarla uğraşacak halimiz yok.
Kanal Ankara projesi rafa kaldırılmadı. Bütün olarak projelendiriliyor, bütün olarak ihale edilecek. Hesap soracak tek adamın olması lazım.
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