Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentlilerden son günlerde kendisine en çok şikayet gelen konu olarak aktarılan "Taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor" eleştirilerini gündeme getirerek, "Lütfen kısa mesafe yolcularını mağdur etmeyin" dedi.

İHA'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette taksici esnafının taleplerini dinleyen Başkan Tuna, Başkentlilerden son günlerde kendisine en çok şikayet konusu olarak aktarılan "Taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor" eleştirilerini gündeme getirdi. Taksicilerin huzur ve refah içinde çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Tuna, taksici esnafını özellikle kısa mesafe şikayetleri konusunda uyararak, "Her konuda vatandaş memnuniyeti önemli olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de bu memnuniyet önemli. Neticede bu bir kamu hizmeti. Vatandaş memnun olmadıktan sonra geri kalan teferruattır. Kısa mesafe yolcularını mağdur etmeyin, bu bir rızık meselesi. Uzun mesafe gidersin kaza yaparsın. Araba kaç gün yatar hesap edin, ama kanaatkar olan 'şükür, elhamdülillah' diyen esnaf çok huzurlu. Halinden şikayet eden esnaf da hep huzursuz. Önemli olan iyi niyet. İşini düzgün yaptığın zaman Cenab-ı Hak senin rızkını veriyor. Hiç kimse rızk endişesi duymasın" ifadelerini kullandı.



"ORTAK AKILLA KARARLAR ALABİLİRİZ"

Başkent'te taksici esnafına yönelik eğitim programları olduğunu belirten Şoförler Odası Başkanı Yiğiner ise, eğitim süresini taksicilerin iş kaybını önlemek amacıyla 2 günden 8 saate indirdiklerini ve bunun yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tuna da, "Birlikte makul çözümler üretebiliriz. Yönetmelik çıkararak ve ortak akılla kararlar alabiliriz. Yeter ki esnafımız rahat ve huzurlu bir şekilde çalışırken, vatandaşımızın da huzurlu ve memnun olması" diyerek yönetmelik çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vereceğini söyledi.

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