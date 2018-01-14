Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında Ankara'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çukurambar bölgesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Tuna, trafik ve otopark sorununa dikkkat çekerek, "Araba ile gidemezsen, otoparkın olmazsa ne yapacaksın sen öyle ofisi. Müşteri olmayan dükkan ne işe yarar? Hala devam eden inşaatlar var. Sıkıntıyı oradaki vatandaşlara sorun. Çukurambar da öldü, emsal de öldü. Mezardan çıkaracak halim yok." dedi.

Tuna'nın açıklamaları şu şekilde:

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Bu Çukurambar bölgesindeki binalar Allah rahmet eylesin. Öldüler, ölecekler. Trafik probleminden. Yol yok, çok yoğun. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar ofis sahpilerine ancak yeter. Ofislere misafirler gelmeyecekler mi? Arabasını nereye koyacak? Göreceksiniz, oradaki ofisler yavaş yavaş boşalacak.

"BİRÇOK OFİS TAŞINACAK"

Daha önce Gaziosmanpaşa bölgesi çok kıymetli bir bölgeydi. Şimdi gidin, vatandaşlar taşındı. Niye? Arabasını koyacak yer yok. Dolayısıyla Çukurambar'daki yoğunluktan, otoparktan dolayı, yolların probleminden dolayı 5-10 sene sonra oradaki birçok ofis taşınacak, milli servet heder olmuş olacak. Gördüğümü söylüyorum. Şu anda Allah rahmet eylesin. 10 yumurtalık bir sepete 20 yumurta koyarsan, 10 yumurta da kırılır.

"ÇUKURAMBAR DA EMSAL DE ÖLDÜ, MEZARDAN ÇIKARACAK HALİM YOK"

Araba ile gidemezsen, otoparkın olmazsa ne yapacaksın sen öyle ofisi. Müşteri olmayan dükkan ne işe yarar? Hala devam eden inşaatlar var. Sıkıntıyı oradaki vatandaşlara sorun. Çukurambar da öldü, emsal de öldü. Mezardan çıkaracak halim yok.

Mustafa Tuna

ankara büyükşehir belediye başkanı

çukurambar

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