Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dergisinde Gökçek fotoğrafları

Melih Gökçek, 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine veda ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 13 yıldır çıkarttığı haftalık Büyükşehir Ankara Dergisi'nde Gökçek'in çocukluğundan başlayarak bugüne kadar olan bazı fotoğrafları yer aldı.

Gökçek, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de olağanüstü toplanacak Belediye Meclisi'nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyeleri ile 23,5 yıldan bu yana sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına veda edecek.

Belediyenin çıkardığı dergide Gökçek'in şu fotoğrafları yer aldı: