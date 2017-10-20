Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde 'kadro' eylemi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı sosyal hizmet merkezlerinde ek ders ücreti karşılığında çalışan bir grup işçi, belediyenin kadrosuna alınmadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.
AA'nın aktardığına göre Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti karşılığında çalışan yaklaşık 150 kişi, akşam saatlerinde belediye binası önünde toplanarak kadro taleplerine ilişkin slogan attı. Bu sırada polisler bina önünde ve grubun çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İşçilerin eylem yaptığı haberini alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, çalışanların olduğu bölgeye gelerek açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kadro konusuda bir sözünün bulunduğunu hatırlatan Balcı, bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Balcı, şöyle konuştu:
"Bu sözün yerine getirilmesi için bekliyorsunuz. Arkadaşlarımız bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Mevzuattan kaynaklanan birtakım şeylerin yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi güvenlik soruşturması, Milli Eğitim Bakanlığından onayların alınması gibi... Bu süreci devam ettiriyoruz. Arkadaşlar hepinize kadro verilecek. Şartları tutan, mevzuatta sözleşmeli personel olabilecek herkese kadro verilecek. Başkanımızın sözü bu. Dolayısıyla kasım başındaki mecliste geçecek ve hepiniz kadro alacaksınız."
Aldoğan ise ilk meclis toplantısında kadro konusunun ele alınacağı bilgisini verdi.
Belediye önünde beklemelerinin işçilere bir şey kazandırmayacağını söyleyen Aldoğan, "Boşa beklemiş olursunuz. Herhangi bir müdahale yapılsın istemiyoruz, o yüzden mümkünse burayı acil boşatın. Buna gerek yok." dedi.
Bu hafta içinde yeni kadro alımları olduğu yönünde işçilerin itirazları üzerine Aldoğan, bu gece kadro için atılan imzaların geçersiz olduğunu ifade etti.
Gözyaşlarına hakim olamayan bir işçi, uzun zamandır kadro beklediğini Aldoğan'a iletti. Aldoğan da buna karşılık, herkesin hakkını teslim etmek için uğraştıklarını belirtti.
Grup, açıklamaların ardından eylemi sonlandırarak olaysız dağıldı.
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