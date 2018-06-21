Ankara CHP milletvekili adayları kimler? sorusunu Ankaralılar 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala araştırıyor. Ankara'yı mecliste toplam 36 milletvekili temsil edecek. YSK'nın onayladığı milletvekili aday listelerine göre, 7 partinin adayları Ankara 1. 2. ve 3. bölgeden milletvekili seçilebilmek için yarışıyor. İşte Ankara CHP milletvekili adayları...
CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 1. BÖLGE
|
1
|
TEKİN
|
BİNGÖL
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
2
|
LEVENT
|
GÖK
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
3
|
ALİ HAYDAR
|
HAKVERDİ
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
4
|
BÜLENT
|
KUŞOĞLU
|
YÜKSEK
|
MİLLETVEKİLİ
|
5
|
GAMZE
|
TAŞCIER
|
YÜKSEK
|
ECZACI
|
6
|
EKREM KEREM
|
OKTAY
|
YÜKSEK
|
MALİ MÜŞAVİR
|
7
|
MEHMET HADİMİ
|
YAKUPOĞLU
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
8
|
HÜSEYİN TARIK
|
ŞENGÜL
|
YÜKSEK
|
YEREL YÖNETİMLER UZMANI
|
9
|
ALİ HİKMET
|
AKILLI
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
10
|
AYLİN
|
YAMAN
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
11
|
UMUT
|
ERARSLAN
|
YÜKSEK
|
İŞ İNSANI
|
12
|
KAMER
|
GÖZAÇIK ŞEN
|
ORTA
|
MUHTAR
|
13
|
CANSEL
|
GÜVEN
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ANKARA CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2. BÖLGE
|
1
|
MURAT
|
EMİR
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
2
|
YILDIRIM
|
KAYA
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETMEN
|
3
|
SEMRA
|
DİNÇER
|
YÜKSEK
|
EKONOMİST
|
4
|
KENAN
|
NUHUT
|
YÜKSEK
|
EMEKLİ BÜROKRAT
|
5
|
MURAT
|
KAVUNCU
|
YÜKSEK
|
İŞ İNSANI
|
6
|
BEKİR SAMİ
|
DOĞAN
|
YÜKSEK
|
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|
7
|
ALİBEY
|
YÜKSEL
|
ORTA
|
ESNAF
|
8
|
DENİZ
|
ÇAKIR
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
9
|
MUSTAFA NADİR
|
ER
|
YÜKSEK
|
MALİ MÜŞAVİR
|
10
|
SUNA
|
KERİMOĞLU
|
YÜKSEK
|
ECZACI
|
11
|
BARIŞ CAN
|
SARAÇOĞLU
|
YÜKSEK
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 3. BÖLGE
|
1
|
AHMET HALUK
|
KOÇ
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
2
|
NİHAT
|
YEŞİL
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETMEN
|
3
|
SERVET
|
ÜNSAL
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
4
|
ALİ
|
BAŞKARAAĞAÇ
|
ORTA
|
ÇİFTÇİ
|
5
|
AHMET ERSEN
|
ÖZSOY
|
YÜKSEK
|
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|
6
|
AHMET
|
MEŞE
|
YÜKSEK
|
ECZACI
|
7
|
UMUT
|
AKDOĞAN
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
8
|
BATTAL
|
YILDIZ
|
YÜKSEK
|
İNŞAAT MÜHENDİSİ
|
9
|
GÜLŞAH
|
DENİZ ATALAR
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
10
|
TEMEL BORGA
|
BUDAK
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
|
11
|
İLKE
|
ÇAKAR
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
12
|
BİLAL
|
YILMAZ
|
ORTA
|
MÜTEAHHİT
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Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
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