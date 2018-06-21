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Ankara CHP milletvekili aday listesi! CHP Ankara milletvekili adayları kimler?

CHP Ankara milletvekili aday listesi, Ankaralı seçmenler tarafından araştırılıyor. Ankara toplam 36 milletvekilini meclise gönderecek. İşte YSK'nın 24 Haziran seçimlerine girmesine onay verdiği CHP Ankara milletvekili aday listesi...

21.06.2018 - 14:34 | Güncelleme:

Ankara CHP milletvekili adayları kimler? sorusunu Ankaralılar 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala araştırıyor. Ankara'yı mecliste toplam 36 milletvekili temsil edecek. YSK'nın onayladığı milletvekili aday listelerine göre, 7 partinin adayları Ankara 1. 2. ve 3. bölgeden milletvekili seçilebilmek için yarışıyor. İşte Ankara CHP milletvekili adayları...

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 1. BÖLGE

1

TEKİN

BİNGÖL

YÜKSEK

DOKTOR

2

LEVENT

GÖK

YÜKSEK

AVUKAT

3

ALİ HAYDAR

HAKVERDİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

BÜLENT

KUŞOĞLU

YÜKSEK

MİLLETVEKİLİ

5

GAMZE

TAŞCIER

YÜKSEK

ECZACI

6

EKREM KEREM

OKTAY

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

MEHMET HADİMİ

YAKUPOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

8

HÜSEYİN TARIK

ŞENGÜL

YÜKSEK

YEREL YÖNETİMLER UZMANI

9

ALİ HİKMET

AKILLI

YÜKSEK

AVUKAT

10

AYLİN

YAMAN

YÜKSEK

DOKTOR

11

UMUT

ERARSLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

KAMER

GÖZAÇIK ŞEN

ORTA

MUHTAR

13

CANSEL

GÜVEN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANKARA CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2. BÖLGE

1

MURAT

EMİR

YÜKSEK

DOKTOR

2

YILDIRIM

KAYA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

SEMRA

DİNÇER

YÜKSEK

EKONOMİST

4

KENAN

NUHUT

YÜKSEK

EMEKLİ BÜROKRAT

5

MURAT

KAVUNCU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

BEKİR SAMİ

DOĞAN

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

7

ALİBEY

YÜKSEL

ORTA

ESNAF

8

DENİZ

ÇAKIR

YÜKSEK

AVUKAT

9

MUSTAFA NADİR

ER

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

10

SUNA

KERİMOĞLU

YÜKSEK

ECZACI

11

BARIŞ CAN

SARAÇOĞLU

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 3. BÖLGE

1

AHMET HALUK

KOÇ

YÜKSEK

DOKTOR

2

NİHAT

YEŞİL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

SERVET

ÜNSAL

YÜKSEK

DOKTOR

4

ALİ

BAŞKARAAĞAÇ

ORTA

ÇİFTÇİ

5

AHMET ERSEN

ÖZSOY

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6

AHMET

MEŞE

YÜKSEK

ECZACI

7

UMUT

AKDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

8

BATTAL

YILDIZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

9

GÜLŞAH

DENİZ ATALAR

YÜKSEK

AVUKAT

10

TEMEL BORGA

BUDAK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

11

İLKE

ÇAKAR

YÜKSEK

AVUKAT

12

BİLAL

YILMAZ

ORTA

MÜTEAHHİT

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