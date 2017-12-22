Ankara Cuma namazı saati, Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. İnternet üzerinde namazın saatini öğrenmek ve namazı kaçırmamak için araştırma yapan vatandaşlar, "Ankara Cuma namazı saati" ve "Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? aramalarını yapıyor. İşte Ankara Cuma namazı saati ve detaylar.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ (22 ARALIK)

Ankaralı milyonlarca vatandaş, kılınacak olan Cuma namazını kaçırmamak ve tam vaktinde camilerde yerini almak için internet üzerinde "Ankara Cuma namazı saati" aramasını yapmaya başladı. Ankara Cuma namazı saati için araştırmasını sürdüren vatandaşlar, şehirlerinde Cuma namazının kılınacağı saati araştırıyor.

Ankara'da bu hafta Cuma namazı saat 12:54'te okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak ve milyonlarca vatandaş İslam dininde önemli ibadetler arasında yer alan Cuma namazı ibadetini yerine getirmiş olacak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.



Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.



Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.



Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.



Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.



Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.



Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.



Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.



Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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