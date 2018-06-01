Ankara halkı Ramazan'ın 3. cumasına hazırlanıyor. Her hafta cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan Cuma namazı için ezan vakti Ankara'da bugün saat kaçta olacak. Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 1 Haziran Ankara cuma saati...

ANKARA CUMA SAATİ (1 HAZİRAN)

Ankara'da cuma namazı öğle vaktinde saat 12:52'de okunacak ezanla birlikte idrak edilecek. Böylelikle Ankaralılar, Ramazan ayının 3. cuma namazını kılmış olacak.

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ANKARA'DA İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da 1 Haziran Cuma iftar vakti 20:18 olarak görülüyor.

CUMA NAMAZININ KILINIŞI

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.



Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.



2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum imama.” diye niyet ederiz. Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke’den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

“Allahu Ekber” diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.



Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

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