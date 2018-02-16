Ankara Cuma saati için milyonlarca Ankaralı vatandaşın araştırması başladı. Şehirlerinde Cuma namazının kılınacağı saati araştıran milyonlarca vatandaş, internet üzerinde Cuma saatini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 16 Şubat Ankara Cuma saati...

ANKARA CUMA SAATİ

Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş, İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazını kaçırmamak ve vaktinde camilerde yer almak için internet üzerinde Cuma mesajları aramasını arttırdı.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13:10'da okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak ve milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Cuma namazının kılınmasıyla birlikte de İslam dininin önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilecek.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının kılınacağı saati bekleyen milyonlarca vatandaş, bir yandan da Cuma namazını hatasız kılmak ve bilgilerini tazelemek için "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı, tek başına kılınmaz ve öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınır. Öğle ezanı okunduktan sonra ilk olarak 4 rekat Cuma namazının ilk sünneti kılınır. Bu namaz, aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınmaktadır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Ardından imam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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