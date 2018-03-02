Ankara Cuma saati, Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından büyük merakla araştırılıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinde "Ankara Cuma saati" aramasını arttırdı. Vatandaşlar, Cuma namazını kılarak önemli ibadetlerden birini daha yerine getirecek. Peki Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte 2 Mart Ankara Cuma saati ve detaylar...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Cuma namazı bugün saat 13:08'de okunacak olan öğle ezanı sonrasında camilerde cemaatle birlikte kılınacak ve böylece milyonlarca Ankaralı vatandaş, İslam dininin önemli ibadetlerinden olan Cuma namazını kılarak yerine getirecek.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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