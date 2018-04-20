Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri ekranında yer alıyor. Peki bugün Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 20 Nisan Ankara Cuma saati ve detaylar...

ANKARA CUMA SAATİ

Ankara'da Cuma namazı bugün saat 12:54'te okunacak olan öğle ezanı sonrasında kılınacak. Namazın kılınmasıyla birlikte önemli bir ibadet daha yerine getirilecek.

ŞEHİR İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNCİ AKŞAM YATSI Ankara 04:26 05:57 12:54 16:37 19:38 21:03

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

Cuma namazı aşağıdaki şekilde kılınır:



4 rekat cumanın ilk sünneti,

2 rekat cumanın farzı,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir,

2 rekat vaktin son sünneti.

4 REKAT CUMANIN İLK SÜNNETİ

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

1. rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT CUMANIN FARZI

Namaza Başlarken

- İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",

- "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. rekat

- İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

- İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,

- İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okuruz,

- "Allahümme Salli"okuruz,

- "Allahümme Barik"okuruz,

- "Rabbena Atina"okuruz,

- "Rabbena Firli" okuruz,

- İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek namazı tamamlarız.

4 REKAT CUMANIN SON SÜNNETİ

Namaza Başlarken

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)...

1. rekat

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. rekat

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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