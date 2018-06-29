Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca farz kabul edilerek kılına gelmiş olan cuma namazı için müslümanlar hazırlık içinde. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre 29 Haziran Ankara cuma saati...

ANKARA CUMA SAATİ (29 HAZİRAN)



Ankara'da cuma namazı öğle vakti saat 12:58'de okunacak ezanın ardından cemaat ile birlikte kılınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

Cuma namazı aşağıdaki şekilde kılınır:

4 rekat cumanın ilk sünneti,

2 rekat cumanın farzı,

4 rekat cumanın son sünneti,

4 rekat Zuhri ahir,

2 rekat vaktin son sünneti.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı vacib (farz) dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ı ayndır. Herhangi bir özür sebebiyle cuma namazı kaçırılacak olursa, öğle namazı onu telâfi eder. Kur'ân'dan delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Cumua, 62/9)