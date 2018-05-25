Ankara Cuma saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından soruluyor. Bugün 2018 Ramazan ayının ikinci Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için "Oruç ve Kur’ân Ayı Ramazan" konulu Cuma Hutbesi'ni yayımladı. Günlerin uzamasıyla Cuma namazı saatinde her hafta değişiklik yaşanıyor. İşte ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da bu hafta Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri tablosuna göre saat 12.52'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak.

ANKARA İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 25.05.2018 03:31 05:19 12:52 16:46 20:12 21:52 26.05.2018 03:30 05:18 12:52 16:46 20:13 21:54 27.05.2018 03:29 05:18 12:52 16:47 20:14 21:55 28.05.2018 03:28 05:17 12:52 16:47 20:15 21:56 29.05.2018 03:27 05:17 12:52 16:47 20:15 21:57 30.05.2018 03:26 05:16 12:52 16:47 20:16 21:58 31.05.2018 03:25 05:16 12:52 16:48 20:17 22:00 CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.

2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum imama.” diye niyet ederiz. Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke’den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

“Allahu Ekber” diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

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