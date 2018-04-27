Ankara'da Cuma namazı saati, hergün günlerin uzamasından dolayı değişikilik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da buna bağlı olarak, hergün için güncel namaz vakitleri çizelgesi hazırlıyor. Geçen hafta Ankara'da Cuma namazı saat 12.54'te okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. 27 Nisan bugün Ankara Cuma namazı saat kaçta?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 27 NİSAN

Nisan ayının son Cuma namazını kılacak olan Ankaralılar, bugün Ankara'da Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Geçen hafta saat 12.54'te kılınan Cuma namazı, bugün saat 12.52'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Diyanet İşleri Başknalığı'nın resmi internet sitesinde Cuma namazı için şu bilgilere yer veriliyor:

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER