Kılıçdaroğlu dahil 4 vekile fezleke

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin, 12 Eylül 2017'de ulusal bir kanalda referanduma ilişkin beyanları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun şikayetiyle hazırlandığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, CHP Grup Başkanvekili Özel hakkında, TBMM personelinin bilgisayar kasasını sökerek Genel Kurul'da teşhir ettiği, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu hakkında, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile sivillerin vurulduğu iddiaları nedeniyle fezleke oluşturulduğu ifade edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp için de sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

HDP'Lİ BAŞARAN HAKKINDA DA SORUŞTURMA İZNİ

Açıklamada, ayrıca HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 27 Ağustos 2017'de partisinin Antalya İl Başkanlığındaki açıklamalarına ilişkin, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarını içeren 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edildiği belirtildi.

Fezlekelerin, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği kaydedildi.

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