Ankara'da 'Mor Beyin' mağduru 300 kişi daha tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından listedeki kişilerin durumları incelelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara'daki terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler, yapılan incelemeler sonucunda Ankara'da yaklaşık 300 kişinin tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin belirlendiğini, bunlardan bir kısmının tutuklu olduğunu bildirmişti.

Bu kapsamda listede yer alan 11 bin 480 kişiden, FETÖ üyeliğine yönelik haklarından başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık bin 300 kişi tahliye edilmişti.

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