Ankara'da 60 çocuk DEAŞ'ın elinden kurtarıldı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'ın Bayancuk grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 5'i kadın 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Hakkında yakalama kararı olan 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.



AA'nın haberine göre, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak suçundan tutuklanan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a bağlı bir grubu takibe aldı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'in talimatıyla operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre B, Şehabettin B, Fatih D, Semih D, Hüseyin Bilal Y. ve Murat Y. tutuklandı. Aralarında kadınların da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇOCUKLARA İDEOLOJİK EĞİTİM



Savcılık, operasyonun ardından şüpheli 16 kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenleyerek Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



İddianamede, örgütün Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi 2061 Sokak'ta 4 katlı bir bina kiralayarak Tevhid Dergisi Derneği adı altında Şahabettin B. öncülüğünde küçük yaştaki çocuklara, tutuklu Halis Bayancuk'un görüşleri doğrultusunda ideolojik eğitim verdiği belirtildi.



İddianamede ayrıca, Halis Bayancuk'un tutuklanmadan önce ayda bir kez derneğe konuşmacı olarak geldiği, sanıklar Şahabettin B. Fatih D. Semih D. Hüseyin Bilal Y. Mehmet A. Murat A. ve Ali Ş'nin derneğe gelip giden kişilerle ilgilendikleri, sohbet ve toplantı organize ettikleri kaydedildi.



Örgütün ücretsiz servislerle evlerinden toplayarak dernekte eğitim verdiği 60 çocuk, kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Binayı mühürleyen savcılık, aileler hakkında da ayrı bir soruşturma başlattı.

AZMETTİRİCİYİ ANKARA'YA GETİRMİŞ



İddianamede, tutuklananlar arasında bulunan sanıklardan avukat Emre B'nin, Tevhid Dergisi Derneğinde düzenlenen toplantılara katıldığı ifade edildi.



İddianamede, DEAŞ terör örgütü üyesi Halis Bayancuk ile gözaltına alınan bazı kişilerin avukatlığını yapan Emre B'nin, 1 Ocak 2017'de İstanbul Ortaköy'deki Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının azmettiricisi olduğu şüphesiyle tutuklanan Yasser Mohamed Salem Radown'u, 27 Kasım 2016'da Aydın Geri Gönderme Merkezinden alarak Ankara'ya getirdiği belirtildi. İddianamede, Emre B. hakkında, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarıyla dışarıda bulunan şahıslar arasında haberleşmeyi sağladığına da yer verildi.



Sanıklardan Şehabettin B. de iddianameye giren ifadesinde, Tevhit Dergisi Derneğinde görevli olduğunu, bedensel engeli bulunan oğlunun engelli maaşı ile geçimini sağladığını, 2004 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındığını ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını, 2016 yılı Aralık ayında da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığını ve mahkeme tarafından serbest bırakıldığını anlattı.



DEAŞ terör örgütü ile ilgisinin olmadığını öne süren Şehabettin B, ifadesinde, Türk mahkemelerini benimsemediğini, İslami eğitim verilmediği için 3 çocuğunu okula göndermediğini kaydetti.

DEVLET OKULUNA "AHLAKİ SEBEPLERDEN" GÖNDERMEMİŞLER



İddianamede çocuklarını sözde eğitime gönderen velilerin ifadelerine de yer verildi. Velilerden Ramazan Ş, 2 çocuğunu Tevhit Derneği Dergisine Kuran-ı Kerim öğrenmesi için gönderdiğini belirtti. Ahmet K. ise 2 çocuğu olduğunu, çocukları dergiye Kuran-ı Kerim öğrenmesi ve sosyal aktivite için gönderdiğini kaydetti. Ahmet K. çocuklarını devlet okullarına ahlaki sebeplerden dolayı göndermediğini ifade etti. Mahmut A. da aynı gerekçelerle çocuğunu devlet okuluna göndermediğini, göndermeyi de düşünmediğini kaydetti. Murat K. de çocuklarını kendi rızasıyla topluma faydalı olsun diye derneğe gönderdiğini, derneğin işlerinin yürümesi için ayda 100-150 lira bağış yaptığını söyledi.