Ankara'da 63 sanığın FETÖ'den yargılandığı davada 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 52 sanığın 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, teşebbüs sırasında vatani görevini yapan 11 erin de beraatini talep etti.
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu, sanık ve avukatların savunmalarının tamamlandığını belirterek, cumhuriyet savcısından esasa ilişkin mütalaa istedi.
AA'nın aktardığına göre; Savcı mütalaasında, "15 Temmuz'da sanıkların darbe girişiminde yer aldıklarını" ifade ederek, bu suçun işlendiğine dair bir çok delilin bulunduğunu sözlerine ekledi. Sanıkların Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tank taburunda görevli olmalarına rağmen "cuntaya destek vermek için zırhlı araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahına gelerek darbe eylemlerine destek verdiklerini" söyleyen savcı, "vatandaşların engellemeleri ve ikna çabalarına rağmen sanıkların bu tutumlarından vazgeçmediklerini" ifade etti.
Olay tarihinde şehit edilen Fırat Bulut, Davut Karaçam, Necati Sayın, Fazıl Gürs ve Yusuf Çelik'in ölümünden sorumlu tutulan sanıkların ayrıca 46 kişinin de yaralanmasına neden olduklarını söyleyen savcı, zırhlı araçların, kamu malının yanı sıra çok sayıda vatandaşın özel mülküne de zarar verdiğini anımsattı.
11 TUTUKSUZ ER İÇİN BERAAT TALEBİ
Sanıkların darbe girişimine yönelik eylemleri ve suçu işlediklerine dair delilleri değerlendiren savcı, olay tarihinde vatani görevini yapan 11 tutuksuz erin dışındaki sanıklar Nuri Büyükyazıcı, Adil Baykal, Abdullah Çakır, Fatih Anaz, Hüseyin Nişancı, İsmail Göktürk, Mahmut Onur Uçar, Yunus Parakazan, Eray Koç, Ahmet Özkılıç, Bayram Kılıç, Ersel Yaşar, Turan Baysal, Fatih Topal, Rıfat Gökçen, Erkan Doğru, Yunus Akyüz, Serhat Şahin, Mehmet Cankurt, Selim Gedikli, Yunus Ünlüsoy, Ramazan Ulutaş, Rüçhan Öner, Soner Demirci, Yusuf Kenan Deniz, Uğur Kaya, Halil İbrahim Çubuk, Ali Aksoy, Şerafettin Atmaca, Mehmet Levent Özer, Mustafa Toker, İlhami Aytemiz, Vedat İpek, Uğur Özel, Kadir Özsağlam, Mehmet Çınar, Sinan Karışmaz, Süleyman Erkaç, Uğur Aymayan, İsmet Uğurlu, Aslan Köse, Samed Karakuş, Ferhat Coşkun, Ziya Özgür Çiçek, Mehmet Akdeniz, Mustafa Durdu, Mutlu Dilek, Süleyman Kırsever, Emrah Cesim, Atakan Göktürk, Ercan Yalçın ve Mustafa Ümit Taşpınar'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Aynı sanıkların olay gecesi şehit olan 5 vatandaş için de ayrıca "kasten adem öldürme" suçlamasıyla 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, 46 gazi için de bu sanıkların "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 46 kez aynı cezaya çarptırılması talebinde bulundu.
Toplamda sanıklar hakkında 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcı, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan ve tutuksuz yargılanan Osman Demirkol, Taner Şıltı, Mehmet Öğen, Soner Özdemir, Fadli Talay, Muhammed Mustafa Güven, Yunus Emre Öztürk, Recep Müldür, Erdan Durdu, Ramazan Yaman ve Sinan Gün'ün beraatini talep etti.
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