Ankara'da alkollü kadın park halindeki taksiyi böyle kaçırdı

Ankara'da alkollü bir kadının park halindeki taksiyi kaçırması güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Çankaya İlçesi Kırkkonaklar semtinde taksi durağının önünde park halindeki bir taksiyi kaçırdı. Kadının taksi ile iki araca hasar verdikten sonra bir duvara çarparak durduğu öğrenildi. Kadının taksiyi kaçırma anları güvenlik kamerasına yansıdı.