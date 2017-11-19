Ankara'da amcası ve yengesini vuran 2 kardeş gözaltına alındı

Ankara'da iki kardeş, aralarında husumet bulunan amcası ve yengesini pompalı silahla vurarak yaraladı.



İHA'nın haberine göre, olay, saat 09.30 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin T., aralarında husumet bulunan yeğenleri Sinan T. ve Nusret T. ile sözlü tartışmaya başladı.



Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar silahlarını çekti. Selahattin T. ile eşi S.T. olayda yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.



Polis, iki kardeşi olayda kullandıkları pompalı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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