Ankara'da oyuncak dükkanının camını arabayla kıran hırsızlar, dükkandaki büyük ayıları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziraat Mahallesi'nde bulunan oyuncak dükkanının önüne otomobil ile gelen hırsızlar, geldikleri araba ile dükkan camını kırıp vitrinde bulunan büyük ayıları alarak araca yerleştirdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ İDDİASI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabahın erken saatlerinde bir otomobil dükkanın önüne yaklaşıyor. Bir kişi otomobilden iniyor, otomobil sürücüsü ise geri geri gelerek dükkanın dış camlarını kırıyor. Araçtan inen hırsız hızlı şekilde hareket ederek, vitrinde bulunan oyuncakları aracın içine dolduruyor. Oyuncak ayıların büyük olmasından dolayı arka koltuğa sadece 3 tane sığdırabilen hırsız ön koltuğa biniyor. Ardından tekrar otomobilden inen hırsız, vitrinden büyük bir oyuncak ayı daha alarak bölgeden uzaklaşıyor.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan dükkan sahibi, hırsızların oyuncak ayıları çalma sebebinin, yaklaşan sevgililer günü olduğunu iddia etti.

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