Sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana gelen kaza Etlik Caddesi üzerinde Ulus istikametinde seyreden askeri servis aracının, Kasalar kavşağında otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, çarpışma nedeniyle yan yatan minibüsteki 4 askeri personel ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Hurda yığınında dönen iki araçtan da kopan malzemeler kavşağa yayıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini orada gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra noktaya sevk edilen ambulanslara alınarak tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta araç kuyrukları oluştu. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek adına polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

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