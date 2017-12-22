Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmet Cav'a, mahalledeki inşaata beton getiren Fatih Şengül yönetimindeki beton mikseri çarptı.

DHA'nın haberine göre, Ağır yaralanan Cav'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Cav, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

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