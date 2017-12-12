Ankara'da bir kadın, 6 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadın, ölmekten 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu.

İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Meşe Sokak'ta bir binanın 4'üncü katında, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 6 yıl önce boşanan 30 yaşındaki Zeynep A., çocuklarını okula bırakmak için evden ayrıldı. Daha sonra eve dönen Zeynep A., eski eşi 36 yaşındaki Mustafa M. tarafından asansörde köşeye sıkıştırıldı. Zeynep A. asansörden ineceği sırada, Mustafa M. silahını çıkartarak yaklaşık 10 el ateş etti. Mustafa M. ardından kadını tekmelemeye başladı. Adeta kurşun yağmuruna tutulan kadın, ölümden, 'ölü taklidi' yaparak kurtuldu.

OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Olayı fark eden vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Zeynep A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı apartmanın 4'üncü katına şerit çekerek ilk incelemeleri yaptıktan sonra, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Zeynep A.'nın annesi, "Kızım 6 senedir eşinden ayrı. Bugün çocuklarını okula götürüyor döndükten sonra, eski eşi asansörde onu sıkıştırıyor. Yaklaşık 10 el ölümüne ateş ediyor. Kızım da ölü numarası yapıyor. Öyle kurtuluyor. Daha sonra ölmüş mü diye kontrol ederken tekme vuruyor" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.