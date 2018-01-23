Ankara'da Fatma D. isimli kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvurdu. Yapılan araştırma sonucu emniyet müdürü olmadığı ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Ayhan G.'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda sahte polis ve savcı kimlikleri, polis telsizi ve savcı cübbesi ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan Fatma D, trafikte bir başka aracın sürücü ile tartışmaya başladı. Aracından elinde telsizle inerek kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Ayhan G., polis kimliği göstererek kadın sürücüyü tehdit etti.
Gösterilen kimliğin sahte olduğundan şüphelenen sürücü, Ayhan G.'nin aracının plakasını not edip Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu. Fatma D.'nin şikayeti üzerine karakola davet edilen Ayhan G., telefonda polis ekiplerine de kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak kadın sürücüyü affettiğini, şikayetçi olmayacağını, daha sonra karakola geleceğini söyledi.
22 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan araştırmada Ayhan G.'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, "dolandırıcılık", "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık", "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
Zanlının adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra oturduğu binanın önüne gelen zanlı gözaltına alındı. Ayhan G.'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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