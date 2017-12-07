Ankara'da bir sürücü alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldu

Ankara'da ana cadde üzerinde seyir halindeyken alev alan ticari otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangını fark ederek kendini dışarı atan taksi şoförü canını son anda kurtardı.

İHA'nın haberine göre yangın, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Turan Güneş bulvarı üzerinde seyir halinde olan ticari araç, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Aracın iç kısmına sıçrayan alevleri son anda gören sürücü, aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Bir anda büyüyen alevler, otomobili sardı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı. O anlar, caddedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline gelen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.