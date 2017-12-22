Ankara Valiliği'nce Keçiören ilçesindeki Atatürk Çocuk Yuvası'nda çocuklar arasında yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.



Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Keçiören ilçesindeki Atatürk Çocuk Yuvası'nda dün saat 20.00 sıralarında çocukların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrasında meydana gelen olaya polis tarafından müdahale edildiği belirtildi.



Açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.



HASTANEYE KALDIRILDILAR



Keçiören ilçesindeki çocuk yuvasında kalan bazı kız çocukları arasında tartışma çıkmış, tartışmaya karıştığı iddia edilen çocuklar, izin iptali nedeniyle yuva idaresi ile gerginlik yaşadığı için odalarındaki bazı eşyalara zarar vermiş ve kesici aletlerle kendilerini yaralamıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine yurda çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu belirtilen 7 kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırılmıştı.

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