Ankara'da yaşayan vatandaşlar, kılınacak olan Cuma namazı öncesinde bu hafta Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Ankara Cuma saati" ve "Ankara'da Cuma namazı saat kaçta?" aramalarını yapan vatandaşlar, namazın saatini sorguluyor. Peki Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Aralık Ankara Cuma namazı saati ve detaylar...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankaralı vatandaşlar, Cuma namazı öncesinde bu hafta Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camide yerini almak isteyen vatandaşlar, Ankara'da Cuma namazının saat kaçta kılınacağını internet üzerinde sorguluyor.

Milyonlarca vatandaşın camilerde kılacağı Cuma namazı, saat 12:48'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak ve İslam dininin önemli ibadetlerinden biri idrak edilmiş olacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Farz namazları arasında yer alan Cuma namazı, öğle vaktinde kılınmaktadır. Diğer namazlardan farklı olarak Cuma namazı öncesinde hutbe okunmaktadır.

Cuma namazı kılmak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." denilerek niyet edilir. Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir ve namaza başlanır.

Tekbir getirildikten sonra eller bağlanır ve duyulmayacak şekilde Sübhaneke okunur. Dua okunduktan sonra başka bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam dua ve sureleri okuduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta?

8 Aralık Ankara Cuma saati