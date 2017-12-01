Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma namazı saati

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, kılınacak Cuma namazı öncesinde namazın saat kaçta olduğunu araştırıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yerini almak isteyen müminler, internet üzerinde sık sık "Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? ve "Ankara Cuma namazı saati" aramalarını yapıyor. Peki Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankaralı vatandaşlar, İslam dininde mübarek günler arasında yer alan ve Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerinde kılınan Cuma namazı öncesinde, namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Ankara Cuma namazı saati" aramasını yapan vatandaşlar, namazı kaçırmak istemiyor.

Ankara'da bu hafta Cuma namazı, saat 12:45'te okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak. Böylece İslam dininin önemli ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı idrak edilmiş olacak.

ABDEST NASIL ALINIR?

Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininde Cuma günü mübarek bir gündür. Bu gün, Müslümanların bayram günü olarak kabul edilmektedir. Cuma fününe özel kılınan Cuma namazı da camilerde cemaatle birlikte kılınmaktadır. Beş vakit namaz kılmayan müminler, Cuma namazının kaçırmamaya özen gösterirler. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır.

Cuma günü, bayram günlerinden de faziletlidir. Dört hadis-i şerif meali şöyledir: (Günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır.) [Riyad-un-nasıhin]

ankara

Cuma namazı saat kaçta?

cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı saati