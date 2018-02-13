Ankara'da 12-13 yaşlarındaki eli silahlı çocukları görenler gözlerine inanamadı. Çocuklar silahları defalarca ateşlerken, silah seslerini duyan vatandaşlar pencereye koştu.



Show Haber'de yer alan görüntülere göre bellerinde taşıdıkları silahları çıkaran 12-13 yaşlarındaki 3 çocuktan 2'si defalarca tetiğe bastı. Çocuklar seken merminin kendilerine gelebileceğini düşünmeden yere ateş etti. Mahalle sakinleri ise bu anları korku dolu gözlerle izledi.

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