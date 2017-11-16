Ankara'da eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren zanlı tahliye edildi

Ankara’da bir mahkeme, kendi evinde eşi ile birlikte yakaladığı adamı öldüren kocanın yargılandığı davada, çarpıcı bir karara imza attı. İddianameye göre, olay Ocak 2017’de gerçekleşti. Sanık S.U. Ankara Toptancı Hali’nde hamal, hemşehrisi E.K. ise aynı yerde komisyoncu olarak çalışıyordu. Olaydan 1 yıl kadar önce S.U., karısının telefonunda “Seni seviyorum” mesajı gördü. Karısıyla tartışan S.U., kendi telefon rehberinde yaptığı aramada mesajın atıldığı numaranın E.K.’ya ait olduğunu tespit etti. S.U., “mesajı atanı tanımadığını” iddia eden karısının telefonunu kırarak, ona yeni bir hat ve telefon aldı. Ancak mesajlaşmanın devam ettiğini görünce cinayetten 4 ay önce E.K.’yla tartışarak, bir daha eşini aramamasını söyledi.

TUVALETTE YAKALADI

S.U., olay gecesi ise saat 02.00 sularında işe gitti. E.K.’nın işyerinde olmamasından şüphelenince de işyerinden izin alıp evine döndü. Karısı beklenmedik ziyaretle panikleyince S.U.’nun şüphesi iyice arttı ve evi aramaya başladı. E.K.’yı tuvalette buldu, kavga çıktı. Mutfaktan bıçak alan S.U., boğuşma sırasında E.K.’yı kasığından bıçakladı. S.U. evden ayrıldı, karısı E.K.’nın ağabeyini arayarak durumu bildirdi. Yaralı adam ise kan kaybından öldü.

SAVCILIK 18 YIL İSTEDİ

S.U. hakkında “kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, S.U.’nun yanı sıra karısını da dinledi. Kadın, E.K. ile 2 yıllık dönemde 8-9 defa dışarıda görüştüğünü belirterek “Cinsel ilişkimiz olmadı, daha önce evime gelmemişti. Olay günü sabah 06.00’da aradı ve beni çok özlediğini söyleyip eve gelmek istediğini söyledi. Israr edince kıramadım. Salonda otururken eşim geldi” dedi.

5 YIL HAPİS, TAHLİYE

Mahkeme sanığın eylemi öldürme kastıyla gerçekleştirmediğine kanaat getirdi ve “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Sanığa önce 12 yıl hapis cezası verildi. “Eylemi başka bir adamı evinde görmesi nedeniyle aldatılmış olmanın yarattığı hiddet ve şiddetli elem altında gerçekleştirdi” diyen mahkeme, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak yarı oranında düşürdüğü cezayı ‘iyi hal’den 5 yıla çekti. Sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Kararla birlikte S.U., 10 ay hapis yattıktan sonra cezaevinden çıktı.