Ankara'da bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında silah ile 3 el ateş edilerek vuruldu.

İHA'nın haberine göre olay, Çankaya ilçesinde bulunan Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda eşinden boşanan C. B., eski eşi S.K.’nın iş yerine geldi. İş yerine varmadan kaldırım üzerinde eşini gören C.B. bir anda cinnet geçirerek yanında getirdiği silahı belinden çıkardı. Silahı gören S.K. bir anda şok oldu. Başta tehditler savuran C. B. belli bir süre geçtikten sonra eline aldığı silahı eski eşine doğru tuttu. C. B. silah ile S. K.’ye 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S. K. yere yığıldı. Yere yığılan eski eşini görünce panikle arabasına binerek olay yerinden uzaklaşan C. B. karısını vurduğu silahın şarjörünü olay yerinde düşürdü.

Yerde kıvranan kadını gören vatandaşlar önce kadını sakinleştirmeye çalıştı ve daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı S. K.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek kaçan C. B.’yi yakalamak üzere inceleme başlattı.

"KURŞUN GÖMLEĞİMİ SIYIRDI"

Sağlık Sokak üzerinde bulunan ve olay yerinin yaşandığı alanda bulunan kuaför dükkanın tavanına kurşun isabet etti. Dükkan sahibi Tuncay Sanver, "Bir kurşun yerden sekti ve gömleğimi sıyırarak tavana isabet etti” dedi. Yaşanan korku dolu anları gören bir vatandaş ise “Biz buradan geçiyorduk. Beyaz bir araba burada durdu ve karısına 3 el ateş etti” ifadelerini kullandı.

