Ankara'da feci kaza

Ankara'da iki TIR ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Bolu'dan Ankara istikametine giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR seyir halindeyken Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkisinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırdaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Araçtaki yangın nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.



Bu sırada İstanbul'dan Ankara'ya giden Nahit Ülgen, kullandığı otomobili yol kenarına park ederek eşi Ayşegül ve kızı Hilal ile araçta beklemeye başladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir TIR, yol kenarında bekleyen otomobile çarparak aracı yanan TIR'a kadar sürükledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR



Kazada, 2 TIR arasında sıkışan sürücü Nahit, eşi Ayşegül ve kızı Hilal Ülgen ile otomobile çarpan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi. TIR'da bulunan ve yaralanan bir kişi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler morga gönderildi. Kazayı duyarak Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne giden ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeler, otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edilecek.