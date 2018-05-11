Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık merkez binada görev yapan 100 civarında personelde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü ifade edildi. Bunun üzerine kurum hekimleriyle sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan personelden, durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenlerin hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER