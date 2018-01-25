Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evin ahırındaki su kuyusu kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile sağ olarak kurtarıldı.



DHA'nın haberine göre, Polatlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sivri Mahallesi´nde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Baş´ın üzerine toprak göçtü. Göçük ile birlikte 2 kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Baş´ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Savaş Baş´ı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmez´i kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmez´de sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.



Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer´de Sivri Mahallesi´ne giderek kurtarma çalışmalarını izledi.









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