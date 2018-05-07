TFF 1. Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselen Ankaragücü Futbol Takımı'nın yapacağı kutlamalar nedeniyle bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara ilişkin basın açıklaması yapan Ankara Valiliği, kapatılacak yolların listesini paylaştı ve "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir." denildi. Peki Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte detaylar...

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Ankara Valiliği'nin internet sitesi üzerinden yapılan basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"07 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 21.00’de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda, MKE Ankaragücü Futbol Takımı, yöneticileri ve taraftarlarca kutlama yapılacaktır.

Söz konusu program ile ilgili olarak alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;

• Atatürk Bulvarı’nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine (Sıhhiye Orduevi önü) kadar olan bölümü ve Bulvara açılan cadde/sokakların tamamı,

• GMK Bulvarı’nın tamamı ve Bulvara açılan cadde/sokakların tamamı,

• Ziya Gökalp Caddesi’nin Mithatpaşa Köprüsü altı ile Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı,

• Milli Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı YKM girişinden Milli Müdafaa Caddesi GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı,

7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 19.00’dan etkinlik sonuna kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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