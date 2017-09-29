Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar kısmında meydana gelen kimyasal madde sızıntısı paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay, Saat 13.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hastanenin E bloğunda bulunan "Merkez Laboratuvar İdari Bilimleri" binasında, cihazlardan kaynaklı kimyasal madde sızıntısı yaşandı. Sızıntının fark edilmesi üzerine bina tahliye edilirken, durum polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerine bildirildi. Sızıntının neyden kaynaklandığı AFAD ekiplerinin çalışmalarının ardından netleşecek.